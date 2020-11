Dowsett met nieuw contract bij Israel Start-Up Nation op jacht naar record

Nederland­se basketbal­vrou­wen verliezen na goed begin van Slowakije

12 november De Nederlandse basketbalsters hebben hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd verloren. In de Amsterdamse Sporthallen Zuid was Slowakije met 84-64 te sterk. Oranje had de eerste thuiswedstrijd gewonnen van Hongarije (66-56).