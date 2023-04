Drama voor avonturier Femke Markus in Parijs-Roubaix na val op wielerbaan: ‘Wat een dag, ik baal enorm’

Jackson wintFemke Markus leek in Parijs-Roubaix vanuit de vroege vlucht te gaan sprinten om de zege, maar de 26-jarige Nederlandse van SD Worx viel in de voorbereiding op de sprint op de wielerbaan in Roubaix. De zege ging naar de Canadese Alison Jackson, ook één van de avonturiers. ,,Wat een dag, ik baal echt enorm", zei Markus.

Achter een juichende Jackson (EF Education) eindigde de Italiaanse Katia Ragusa (Liv Racing) als tweede. De derde plaats ging naar de Belgische Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck). Topfavoriete Lotte Kopecky (SD Worx), winnares van de Ronde van Vlaanderen, was achter de zes overgebleven vroege vluchters de best of the rest. Marianne Vos (Jumbo-Visma) was op de tiende plaats de beste Nederlandse.

Achttien avonturiers kregen de ruimte in de derde editie van de Hel van het Noorden voor vrouwen. Daarbij zaten drie Nederlandse rensters: Markus, Daniek Hengeveld en Lisa van Helvoirt. Laatstgenoemde haakte als eerste af. Hengeveld reed even solo vooruit, maar kon op de laatste zware kasseienstrook, Mons-en-Pévèle, Markus en co niet meer volgen.



De favorieten werden opgehouden door een val op de kasseien. Onder anderen Kopecky en Elisa Longo Borghini (winnares van vorig jaar) gingen tegen de grond, maar konden ondanks de crash hun weg vervolgen. Ze kwamen echter te laat om de overgebleven vroege vluchters bij te halen. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) werd twaalfde, Markus eindigde na haar val op de wielerbaan als achttiende. Jackson is de opvolgster van Longo Borghini en Lizzie Deignan, in 2021 winnares van de eerste editie van Paris-Roubaix Femmes.

Markus 'baalt enorm’

,,Wat een dag", concludeerde Markus na de wedstrijd. ,,Ik kan het zelf nog niet echt geloven. Het plan was om mee te zitten in de vroege vlucht en daarna kopvrouw Lotte Kopecky te helpen.”



Maar de kopgroep bleef, mede door de val bij de favorieten, vooruit en ging op de wielerbaan sprinten om de zege. ,,Ik voelde me goed. Zo, shit van die sprint", aldus Markus. ,,Ik zat aan de binnenkant en daar probeerde ik te blijven. Maar ik een kreeg een duwtje en toen viel ik. Ik vertrouwde echt op mijn sprint. Ik voelde dat ik de sprint kon pakken. Ik liet me wegduwen en het toen ging het fout. Ik baal echt enorm.’’

