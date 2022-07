Drama voor Steven Kruijswijk en Jumbo-Visma: Nederlander verlaat Tour per ambulance

Kruijswijk raakte betrokken bij een valpartij en voelde direct aan zijn sleutelbeen. Vervolgens werd hij per brancard naar de ziekenauto gebracht. Zo ziet Vingegaard wederom een belangrijke knecht voor de bergen afhaken, waardoor de machtspositie van Jumbo-Visma aanzienlijk is geslonken.

Enkele minuten later werd de pechdag nog wat erger, toen Vingegaard zelf betrokken raakte bij een valpartij en ook Tiesj Benoot op de grond lag. De schade bij de Deen leek mee te vallen. Hij sloot met hulp van de Fransman Christophe Laporte snel weer aan bij het peloton, dat op weg is naar Carcassonne. Benoot meldde zich even bij de rondearts.