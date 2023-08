Dramatische exit Tallon Griekspoor na slijtageslag, Botic van de Zandschulp wel door na opgave opponent

US OpenTallon Griekspoor wilde in New York zijn goede seizoen extra glans geven met een mooi resultaat op een grand slam. Maar dinsdag verslikte hij zich na een fysieke uitputtingsslag al direct in het jonge Franse talent Arthur Fils. Ook Arantxa Rus werd direct uitgeschakeld op de US Open, waardoor Botic van de Zandschulp de enige Nederlander was die doorging. Hij won de eerste set met 6-3, waarna opponent Jordan Thompson opgaf.

Arthur Fils wisselde trekkebenen af met rekken en strekken. Tussen de punten door dribbelde hij korte stukjes, ging door zijn knieën, met een van pijn vertrokken gezicht. Op enig moment hing de Fransman eerst in de boarding en zakte daarna letterlijk door zijn hoeven. Vervolgens gaf hij een hele game ‘gratis’ weg om de krampaanval in zijn been - uitstralend naar zijn hele lijf - op zijn bankje te boven te komen. Al met al gaf je er geen cent meer voor, in die vierde set.

Tallon Griekspoor aan de overkant van het net was ook bepaald niet okselfris, maar leek op zijn 27ste met al die jaren ervaring in zijn benen de overhand te hebben tegen de 19-jarige Fransman, die nog amper best-of-five-wedstrijden speelde, en er nog nooit één won. Maar Fils overwon de kramp en sleepte deze vijfsetter toch echt nog uit het vuur: 4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5.

De omhelzing aan het net, na vier uur tennissen in het benauwde New York, was respectvol en veelzeggend. Griekspoor kon de prestatie van de veerkrachtige Fils ergens wel waarderen, zo leek het. Hoe zuur de nederlaag ook was. Zijn tegenstander, de nummer 48 van de wereld, had nog nooit een partij gewonnen op een dit niveau. En tóch was het voor de beste Nederlandse tennisser op voorhand al geen lekkere loting.

Griekspoor begon zo scherp. Hij creëerde direct in de openingsgame een breakpoint en benutte dat. De game erop moest hij aan de bak om niet te worden terug gebroken, maar toen dat niet gebeurde, was hij los. Met drie love games op rij was Griekspoor vooral op eigen service soeverein. Op 5-4 leek het uitserveren van de set nog spannend te worden, maar vanaf 30-30 speelde hij een geweldig verdedigend punt en sloeg op setpunt een ace.

Rollen omgedraaid in tweede set

In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Griekspoors service was minder schadelijk en Fils besloot het wat offensiever aan te pakken. Ging harder slaan, dieper ook, en domineerde de meeste rally’s. Vooral zijn forehand was krachtig, en met snelle passen zocht Fils regelmatig het net op, ook een beproefd recept. De Fransman moest wel vijf breakpoints van Griekspoor wegwerken, maar deed dat overtuigend. Nu was het zijn vroege break die voldoende was voor setwinst.

Het derde bedrijf ging redelijk gelijk op, maar op 6-5 voor Griekspoor leek het verschil tussen de twee boven te komen. Een enorme misser aan het net en een verkeerde keuze, ongetwijfeld ingegeven door stress, kwamen Fils duur te staan. Griekspoor was het in die game zelf gaan halen en werd beloond.

Het leek een cruciaal moment in de partij. Maar vroeg in de vierde set liet Griekspoor de fysiotherapeut de baan op komen. Hij liet zich behandelen aan zijn linker bovenbeen, of lies. Vooral bij het serveren was duidelijk zichtbaar dat hij zijn standbeen niet voluit kon gebruiken. Maar Fils was ook alles behalve fris. Hij had kramp, iets waarvoor je je in tennis mag laten behandelen. Op 3-3 gaf hij zelfs een hele game gratis aan Griekspoor om even op zijn bankje te kunnen zitten en al stretchend met de arts te overleggen. Hij stond op omvallen, letterlijk, maar wist op wonderbaarlijke wijze drie games op rij - en daarmee de set - te winnen.

Vervolgens was het een kwestie van overleven. Wie verspilde de minste energie, kon de punten kort houden en had de zenuwen in bedwang? Griekspoor had de ervaring, maar Fils kon rekenen op de Amerikaanse fans op baan 10, die zijn vechtlust wel konden waarderen. Adrenaline had de kramp ogenschijnlijk verdreven. Bij 5-5 plaatste hij de break, om daarna het derde matchpoint knap te verzilveren.

Zo lopen de grandslams dit jaar uit de pas met de rest van Griekspoors seizoen. Twee titels won hij, met een 24ste plek op de wereldranglijst als gevolg. Een fraai resultaat op een grandslamtoernooi, dat wordt ongetwijfeld zijn doel voor 2024.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp bereikte wel de tweede ronde van de US Open, maar de nummer 65 van de wereld hoefde daarvoor geen drie sets te winnen. Jordan Thompson raakte in de eerste set geblesseerd aan zijn enkel. De Australiër, nummer 51 van de wereld, maakte de set nog wel af, maar gooide vervolgens de handdoek in de ring. Van de Zandschulp won de eerste set met 6-3.

Voor Van de Zandschulp (27) is het de eerste keer sinds Wimbledon dat hij de tweede ronde weet te bereiken. Hij kwam sindsdien slechts op één toernooi in actie wegens een enkelblessure. Vorige week verloor hij bij zijn rentree in Winston-Salem direct zijn eerste partij. Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Brit Dan Evans en Daniel Galan uit Colombia. Evans is als 26ste geplaatst.

Geen stunt Arantxa Rus Arantxa Rus is gestrand in de eerste ronde van de US Open en kon niet verrassen. Madison Keys was in twee sets te sterk: 2-6, 4-6. Opnieuw lukte het haar niet om de volgende ronde te bereiken, in New York. De enige en laatste keer was in 2011. Zo eindigt haar Amerikaanse avontuur al na 1 uur en 27 minuten.



Op de Australian Open van 2020 won Rus voor het laatst een partij op een Grand Slam. Ze is wel bezig aan haar beste seizoen uit haar loopbaan, maar tot een resultaat op de belangrijkste tennistoernooien heeft dat nog niet geleid. Ze won dit jaar wel voor het eerst een WTA-toernooi, in Hamburg. Daardoor trad ze toe tot de mondiale top 50.

