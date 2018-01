Dramatische start van 2018 voor Muguruza

Muguruza ging tegen Aleksandra Krunic in de tweede set van de tweede-rondepartij naar de grond. Ze speelde nog even door, maar moest in de derde set bij een voorsprong toch afhaken met kramp. Het was toen bij 5-7, 7-6 (3) en 1-2 voor Krunic. Muguruza kan door de vroege uitschakeling de eerste plaats op de wereldranglijst voorlopig niet overnemen van de Roemeense Simona Halep. ,,Ik heb niet heel vaak last van kramp. De laatste keer was volgens mij tijdens de Australian Open. Misschien komt het door de hitte, ik weet het niet precies'', aldus Muguruza.



In de kwartfinale speelt de Servische Krunic tegen de Anastasija Sevastova of Sorana Cirstea.