Dressuurruiter Gal opnieuw Nederlands kampioen

Roland Garros Serena Williams onderuit op Roland Garros, Osaka bedankt fans voor 'alle liefde en steun'

6 juni Serena Williams blijft vooralsnog op 23 grandslamtitels staan. De 39-jarige Amerikaanse bleek in de vierde ronde op Roland Garros niet opgewassen tegen de 18 jaar jongere Elena Rybakina uit Kazachstan. De nummer 22 van de wereldranglijst zegevierde in twee sets: 6-3 7-5. Het duel in Parijs duurde amper vijf kwartier.