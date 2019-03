Drie dingen die je moet weten over de E3 BinckBank Classic

Door Daan Hakkenberg Dé naam: E3 Prijs Na de eendagswedstrijd Driedaagse Brugge - De Panne van woensdag maakt het peloton zich vandaag op de E3 BinckBanck Classic, voorheem E3 Harelbeke. Zo mooi als de Vlaamse koersen kunnen zijn zo afgrijselijk zijn de namen, waar sponsorbelangen of start- en aankomstplaatsen vechten om aandacht. Doe er niet aan mee, Maak uzelf niet belachelijk door vandaag in het café in Harelbeke of ergens anders in Vlaanderen te zeggen dat u komt voor de E3 BinckBanck Classic. E3 Prijs volstaat.

Rugnummer 1

Niki Terpstra start vandaag met rugnummer 1, een herinnering aan zijn sublieme klassiekercampagne van vorig jaar. Na winst in Le Samyn, was hij met de zege in de E3 Prijs acuut topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. En die status maakte hij waar. Is dit seizoen zeker niet slechter. Het wordt interessant om te zien of Terpstra op het loodzware E3-parkoers kan laten zien of hij ook zonder steun van een sterke Quick-Step ploeg kan winnen.