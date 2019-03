Eén keer Vlaanderen voor Groenewegen

Een hoofdrol in de kasseienklassiekers, Dylan Groenewegen heeft er meermaals hardop over gefantaseerd. Voorlopig is het toekomstmuziek. Niet zo gek, want met een sprinter als Groenewegen heeft Jumbo-Visma goud in handen en misschien wel de eerste geletruidrager van aankomende Tour de France in de gelederen. Dus moet er gekozen worden. Geen klassiekers voor Groenwegen, maar alles op de sprint. Vandaar dat Kuurne-Brussel-Kuurne zijn enige Vlaamse voorjaarswedstrijd is. Als winnaar van de laatste editie is hij meteen ook topfavoriet