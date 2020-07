Drie kopmannen in de Tour, hoe moeilijk is dat?

Allereerst maar even het geheugen opfrissen. Vorig jaar stonden er twee renners van Ineos (voorheen Team Sky) op het Tourpodium. Egan Bernal in het geel, Geraint Thomas er vlak naast op plek 2. 2018? Thomas in het geel en Chris Froome derde achter nummer 2 Tom Dumoulin. Froome won zelf in 2013, 2015, 2016 en 2017. Het jaar daarvoor won Bradley Wiggins, met Froome als tweede óók op het podium.



Conclusie van deze opsomming? Als Team Ineos (straks in de Tour onder de naam Ineos Grenadiers rijdend) op het podium staat, is dat op plek 1. Soms dus met een mannetje extra. Maar dus nooit 2 en 3. Nooit lieten ze het liggen, of er nu één, twee of drie kopmannen waren aangewezen.