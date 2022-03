Drie plaatsen gridstraf Alexander Albon in Australië

Derde in kampioenschap Richard Verschoor moet alleen Braziliaan voor zich dulden in hoofdrace F2 Djedda

Formule 2-coureur Richard Verschoor is bij de hoofdrace in Saoedi-Arabië als tweede gefinisht. Van start tot finish had de coureur van Trident alleen de Braziliaan Felipe Drugovich voor zich, die in de straten van Djedda met de overwinning aan de haal ging voor het Nederlandse raceteam van MP Motorsport.

27 maart