Drie redenen voor de dominantie van Quick-Step

Bornse waterpolo­ster Nijhuis naar finale Europa Cup

11:47 De Bornse waterpolosters Marloes Nijhuis is door bondscoach Arno Havenga geselecteerd voor de finale van de Europa Cup dit weekeinde in Turijn. Oranje kan in Italië de eerste stap te zetten op weg naar kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio.