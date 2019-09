Drie uit drie voor Vos in Ronde van de Ardèche

Poll: kan Jum­bo-Vis­ma de Ineos-dominantie komende jaren doorbreken?

Jumbo-Visma won met Primoz Roglic de Vuelta en daarmee stond de Nederlandse ploeg dit jaar in alle grote rondes (derde in de Giro met Roglic en derde in de Tour met Steven Kruijswijk) op het eindpodium. Volgend seizoen komt Tom Dumoulin de ploeg óók nog versterken. Kan Jumbo-Visma de komende jaren de dominantie van Team Ineos (met Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas) doorbreken? Stem hier op onze poll!