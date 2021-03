Drievoudig paralympisch kampioene Bibian Mentel (48) overleden aan kanker

Bibian Mentel is overleden, dat maakte het gezin zojuist bekend op Instagram. Ze is 48 jaar geworden. Met Mentel verliest Nederland niet alleen een drievoudig paralympisch kampioene, maar bovenal een inspiratiebron in hartstochtelijk optimisme en levenslust. Zelfs na 15 kankerdiagnoses.

Droom 1 heeft ze waargemaakt: zoon Julian 18 zien worden. Die mijlpaal bereikte de zoon van Bibian Mentel afgelopen februari, precies rond de tijd dat de toon van de artsen van zijn moeder alleen maar ernstiger werd. Kankeruitzaaiingen in haar hersenen zorgden ervoor dat zelfs Bibian Mentel afscheid moest nemen van haar vele dierbaren.



Vandaag maakte de familie bekend dat ze is overleden. ‘Rust zacht lieve Bibian, lieve mama, lieve dochter, lieve schat. We gaan je nooit vergeten’, schrijven ze op de Instagram-pagina van Mentel.

Droom 2

En daarmee bleef droom 2 onbereikbaar voor Mentel, drievoudig paralympisch kampioen snowboarden en onbetwist wereldkampioen in de disciplines optimisme en levenslust: een oud omaatje worden, dat tevreden van de kleinkinderen op haar schoot genoot. Mentel werd slechts 48 jaar. Ze verliet zoon Julian, haar man, steun en toeverlaat Edwin Spee en diens twee dochters uit een eerder huwelijk – die Mentel nadrukkelijk beschouwde als ‘haar meiden’- in liefde. En laat tout Bekend Nederland in ontreddering achter. Vrijwel geen mediapersoonlijkheid die de afgelopen weken niet ergens iets kwijt wilde over de inspirerende kracht van ‘Bieb’, zoals ze door vele intimi liefkozend genoemd werd. Ook demissionair minister-president Mark Rutte reageert vanavond op haar overlijden en schrijft: ‘Met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allen.’

Mentel, dol op treffende vergelijkingen en beeldspraken, wees in 2015 naar de vloer van haar bungalow in Loosdrecht. ,,Je weet toch dat als je een glas laat vallen, je vaak na lange tijd nog kleine scherven onder de bank terugvindt? Zo moet je het met mijn tumoren ook zien.’’

Zesde keer

Symptomen van kanker waren destijds voor de zesde keer bij haar geconstateerd. In de volgende zes jaar zouden er nog negen onheilspellende diagnoses volgen, steeds iets hoger in haar lijf en allemaal terug te voeren op de brontumor in haar been, die in 1999 aan het licht kwam bij een blessure als valide snowboarder. Eerst werd het bot in haar scheenbeen uitgehold, maar toen de klachten een jaar later terugkeerde koos ze voor een amputatie. Uit hetzelfde gesprek in 2015: ,,Er zaten zo veel risico’s aan als ik niet voor die ingreep zou kiezen. De artsen zeiden: waar ga je voor? Je sport, of je leven? Ik koos voor het leven, vol overgave.’’

Dat zou ze blijven doen: hartstochtelijk kiezen voor het leven. En daarmee tegelijk ook voor haar sport, zij het de paralympische variant die dankzij haar inspanningen op het programma van de Paralympische Spelen kwam. Drie paralympische titels, viervoudig para-wereldkampioen, in haar rolstoel veelgeroemd finaliste in de tv-hit Dancing with the Stars. Haar doorzettingsvermogen, haar levenslust en haar openheid over haar ziekte waren jaloersmakend, voor sommige mensen wat moeilijk te behappen, maar bovenal een bron van inspiratie voor veel andere kankerpatiënten en hun naasten. Terwijl de ziekte haar 15 keer blinddoekte, vond Mentel direct , in elke situatie, lichtpuntjes. Haar echtgenoot Edwin omschreef het in maart, toen zijn vrouw gasthoofdredacteur van het tijdschrift Margriet was, treffender dan wie ook: ,,Jij bent de koningin in het inkleuren van zwarte bladzijden.’’

Volledig scherm Bibian Mentel. © Brunopress

Publiciteit

Mentel en haar naasten waren niet wars van publiciteit. Niet na een grote prijs op de piste, maar ook niet na een nieuwe onheilstijding in het ziekenhuis. Dancing with the Stars, zo’n gasthoofdredacteurschap van Margriet, een indringende documentaire op Videoland, drie boeken (onder de veelzeggende titels Met mijn goede been uit bed, Kut Kanker! en Leef) , vele lezingen op congressen, talloze interviews. Dé drijfveer voor Mentel was aandacht en daarmee geld voor haar Mentelity Foundation, die kinderen en jongvolwassenen met lichamelijke beperking te laten sporten. ,,Ik hoop van harte dat de stichting voortgezet wordt, dat er nog heel veel kinderen met een lichamelijke uitdaging geholpen mogen worden om lekker hun leven op te pakken en meer uit het leven te halen dan dat ze nu doen,’’ vertelde Mentel begin maart in haar laatste televisie-interview, via een videoverbinding in de talkshow van haar vriend Humberto Tan.

De gastheer raakte even later zo geëmotioneerd dat hij niets meer kon uitbrengen. Vanaf een barkruk stelde cabaretier Stefano Keizers de allerlaatste vraag aan Mentel: wat is de zin van het leven? Met haar eindeloos mooie glimlach antwoordde ze: ,,De zin van het leven is liefde. In welke vorm dan ook. Verzamel herinneringen in plaats van af te gaan op bezittingen. Het enige waar ik me nu aan vast hou zijn toch de mooie herinneringen aan de lieve mensen om me heen.’’

Volledig scherm Bibian Mentel met haar gouden plak in Sotsji. © Brunopress