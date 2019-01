Droom komt uit voor Cuco Martina met contract bij Feyenoord

,,Het is ontzettend triest voor Eric dat hij er zo lang niet bij kan zijn;;, zegt directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord. ,,Nu hij is weggevallen, zouden we eventuele nieuwe tegenslagen in de defensie moeilijk op kunnen vangen. Dat ondervangen we met Martina, die in het verleden ook al bij ons op de radar stond, zeer ervaren en allround is, op alle posities in de verdediging kan spelen en bovendien de stad en de club al kent.”



Everton leende Martina het afgelopen halfjaar al uit aan Stoke City. De international van Curaçao speelde in Nederland voor FC Twente, RKC Waalwijk en RBC Roosendaal. In Engeland stond Martina ook onder contract van Southampton, toen Ronald Koeman daar trainer was. De huidige bondscoach van Oranje haalde hem ook naar Everton.