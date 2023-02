Droomdebuut Dylan van Baarle voor Jumbo-Visma met machtige solozege in Omloop Het Nieuwsblad

Van Baarle demarreerde op instinct

,,Het was ons plan om het een zware race te maken”, vertelde Van Baarle vlak na zijn debuutzege voor Jumbo-Visma. ,,De jongens deden dat geweldig. Edo (Edoardo Affini, red.) controleerde vanaf de start. Ik kan ze allemaal niet genoeg bedanken voor de overwinning. We hebben een goed trainingskamp gehad, erg veel getraind, maar dat is het nu allemaal waard.”



Hoe Van Baarle besloot op welk moment hij moest demarreren? ,,Instinct”, reageert hij nuchter. ,,Het team zei dat ik mijn instinct moest gebruiken, en dat deed ik. Het was een zwaar stuk van de race, dus dat leek me een goed moment.” Of deze zege veelbelovend is voor de komende koersen? ,,De benen zijn goed”, aldus Van Baarle glimlachend. ,,Ik moet daar het meeste uit halen.”