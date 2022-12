Droomtoernooi van Marokko eindigt in mineur na nederlaag in troostfinale tegen Kroatië

De vraag was of Marokko zich na een zwaar toernooi nog eenmaal fysiek uit elkaar kon trekken om Kroatië de bronzen medaille te ontnemen. De vroege achterstand in de halve finale tegen de Fransen had ervoor gezorgd dat Marokko op woensdagavond het gaspedaal voortdurend vol ingetrapt moest houden.

De blessures stapelden zich ook al op bij de verrassing van het WK in Qatar. En toen Josko Gvardiol al snel de score opende, moet de wederom massaal naar het stadion gekomen Marokkaanse aanhang toch even hebben gevreesd voor het leeglopende fietsband-scenario.

Spectaculaire openingsfase

Gvardiol knikte knap raak nadat Ivan Perisic hem ook al koppend had weten te bereiken. De 1-0 bleef echter niet lang op het scorebord staan. Achraf Dari van Stade Brest maakte de gelijkmaker in de boeiende openingsfase op het scorebord.

De aanhang van Marokko scandeerde nog even ‘FIFA Maffia’ toen het leeuwendeel van het elftal verhaal ging halen bij arbiter Abdulrahman Al Jassim uit Qatar vanwege een corner die ze in hun ogen hadden moeten krijgen. De Kroaten bleven rustig en sloegen op slag van rust toe.

Bilal El Khannous, contractspeler bij KRC Genk en pas 18 jaar oud, verspeelde de bal rond het zestienmetergebied. Een fractie later had Mislav Orsic met een fraaie boogbal keeper Yassine Bounou kansloos gelaten. De ervaren spelers bekommerden zich even over de teleurgestelde El Khannous, die volgens velen een mooie voetbaltoekomst tegemoet zal gaan.

Kroatië knokt voor veteranen

De Kroaten wilden op het laatste WK voor topspelers als Perisic en Modric, die zoveel voor het Kroatische voetbal hebben betekend, dolgraag die bronzen plak binnen hengelen. Mooi waren de beelden waarin Modric ook zelf zijn manschappen in de rust nog eens fel toesprak. Er moest nog eenmaal voluit worden gegaan als het aan de speler van Real Madrid lag.

Dat bij veel spelers de pijp leeg was toonde de tweede helft wel aan. Kramaric bij de Kroaten en Dari en El Yamiq bij de Marokkanen strompelden geblesseerd naar de kant. Gvardiol kreeg tot zijn ontzetting geen penalty nadat Amrabat hem duidelijke raakte. Hakimi overkwam hetzelfde aan de overkant, al was zijn duik bij een duwtje van Petkovic te opzichtig.

Marokko, dat alleen Youssef En-Nesyri nog echt gevaarlijk zag opduiken voor Livakovic, probeerde het nog wel, maar de energie die de ploeg dit WK zo had gekenmerkt was in wedstrijd zeven toch zo goed als verdwenen.

Na afloop gingen de Marokkaanse spelers massaal verhaal halen bij de Qatarese scheidsrechter. De ploeg vond dat het in de slotfase een strafschop had moeten krijgen, maar de protesten sorteerden geen enkel effect. Achraf Hakimi zocht zelfs de confrontatie met FIFA-baas Gianni Infantino.

