Druk op City voor clash met Spurs: wie wordt de tegenstander van Ajax?

'De supporters van FC Twente hebben dit verdiend’

7:21 ENSCHEDE - Arjan Steenkamp is jaarkaarthouder sinds 1984 en nauw betrokken bij het reilen en zeilen van FC Twente. Hij is blij met de afgelasting. ,,Ik vind het mooi dat de club de titel binnen kan halen voor de ogen van al die mensen die FC Twente dit seizoen trouw zijn gebleven en hebben gesteund. Die supporters hebben dat verdiend. En ik vind het ook mooi dat dit bestuur van Twente niet is gezwicht en de poot heeft stijf gehouden.’'