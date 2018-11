DSVD - Borhave meer dan een gewoon handbalduel

Zaterdagavond is het zo ver. Dan nemen de handbalsters van DSVD het in hun eigen sporthal op tegen Borhave. De clash is de eerste derby ooit van de vrouwen op het hoogste niveau.

De negende speelronde in de handbalcompetitie van de vrouwen in de eredivisie is een bijzondere. Promovendus DSVD, afgelopen seizoen kampioen van de eerste divisie, ontvangt in sporthal ’t Hoge Vonder Borhave, de ploeg uit Borne. De twee hebben het in het verleden al wel vaker tegen elkaar opgenomen, maar niet eerder in de eredivisie. De laatste keer dat de twee in competitieverband tegen elkaar speelden, was in het seizoen 2015/2016. Toen nog in de eerste divisie. Op 7 februari werd in Deurningen een ware thriller gespeeld, DSVD versloeg koploper Borhave. Nipt, het duel eindigde in 21-20. De titelstrijd werd daarmee spannender als ooit tevoren.

Handbalaffiche

Bijna drie jaar later prijken beide namen opnieuw op het handbalaffiche, alleen is de competitie nu de eredivisie. Borhave is bezig aan haar derde seizoen op het hoogste Nederlandse handbalniveau. Onder de leiding van trainer Rik Philips sloot de Bornse ploeg het tweede jaar in de eredivisie knap af als vijfde. Het team is dit jaar sterk verjongd, nadat enkele ervaren speelsters afscheid hebben genomen. Daar tegenover staat de komst van de Litouwse Ugne Slavenaite, speelster van het nationale team.

Competitie

Na acht gespeelde wedstrijden staat Borhave op een achtste plaats, met zes punten. Driemaal werd dus gewonnen, vijfmaal zagen de Bornse vrouwen een wedstrijd verloren gaan. Van de twee ploegen onder Borhave (SEW en Foreholte) werd gewonnen. Opvallend was de zege op de nummer drie, HandbaL Venlo met 25-24.

Nieuwkomer DSVD heeft tot op heden weinig reden tot klagen, de promovendus is bezig een prima start van het seizoen in de eredivisie. De cijfers: 7 wedstrijden gespeeld, drie keer gewonnen en viermaal verlies. Goed voor een zesde plaats in het klassement, nog zelfs een plek boven meervoudig landskampioen Dalfsen. De ploeg tikte DSVD in de openingswedstrijd nog flink van de vloer (36-12), waarna nog twee sterke tegenstanders volgden. De vierde competitiewedstrijd, thuis tegen Foreholte, leverde de ploeg van het trainersduo Jildou Dijkstra en Olga ten Hove de eerste zege in de eredivisie op: 25-24.

Ondanks de stand op de ranglijst en het thuisvoordeel is DSVD niet de favoriet in de derby. Het meer ervaren Borhave, dat beschikt over speelsters die al langer op het hoogste niveau acteren, is wellicht beter bestand tegen de wedstrijdspanning, druk en verwachtingen die er rondom dit treffen hangen. De entourage van een bomvolle sporthal zou wel eens verlammend en beklemmend kunnen werken op het spel van het jonge DSVD.

Bekenden

De wedstrijd in Deurningen is voor enkele speelsters van Borhave een terugkeer op bekend terrein. Zo hebben Priscilla ter Elst en Daphne Nijenhuis een DSVD-verleden, beiden hebben jaren in het roodwit geblokte shirt gespeeld. Aan de andere kant van het veld is Danique Trooster de keepster die ook bij Borhave op het doel heeft gestaan. In Deurningen moet Trooster zich alsnog schikken achter Sabine Booijink.

Kortom, het wordt een boeiende ontmoeting in Deurningen.