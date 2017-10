Duarte van Heracles en Assaidi van FC Twente over de hindernissen in hun carrières

Duarte

"Hoe ga je om met tegenslagen? Ik ben er lang niet goed mee omgegaan, maar ik weet inmiddels dat daar voor mij de sleutel ligt. Na een tegenslag minder lang in het negatieve hangen, helpt. Vorig seizoen werd ik na een slechte wedstrijd tegen FC Twente gewisseld, ik kon daar niet mee omgaan. Dat betekent dat je mentaal niet sterk bent, de trainer ziet dat. Ik raakte daarna geblesseerd, aan de hamstring. Weer de hamstring. Ik zakte weg, diep in het putje. Ik had geen plezier meer, speelde de tweede seizoenshelft niet, daar werd het niet beter van."

Rotmoment

"Ik snapte de beslissing om me niet te laten spelen, maar ergens is het ook moeilijk om dat te snappen. Ik had het eerder meegemaakt in mijn tijd bij Ajax, dus ik herkende de situatie en wist hoe ik er mee om zou moeten gaan. Maar dan nog: op je meest rotte moment, voelt het hetzelfde. Ik zat er diep in, was niet realistisch meer. Uiteindelijk tel je alles bij elkaar op en weet je dat je het bij jezelf moet zoeken. Met dat idee begon ik aan dit seizoen. Ik stond op een achterstand, omdat ik vorig jaar amper had gespeeld, maar ik wilde het gevecht aan gaan."

Linksback

Quote Ten opzichte van vorig seizoen ben ik een paar kilo lichter Lerin Duarte "Of ik nu een vaste basisspeler ben, weet ik niet. Ik sta linksback, toen me begin van het seizoen werd gezegd dat ik me op die plek moest ontwikkelen, dacht ik: zooow, ik ben geen verdediger. Later dacht ik: ik kan verdedigen, ik ga alles geven. Ik speel nog altijd het liefst op het middenveld, maar deze positie bevalt me beter dan ik me had kunnen bedenken. Ik moet de hele kant bestrijken. Dat kost energie, maar mijn conditie is beter en wordt nog steeds beter naarmate ik speel. Ten opzichte van vorig seizoen ben ik ook een paar kilo lichter.''

Zelfvertrouwen

"Het maakt me trots dat ik hier ben, dat ik weer opgesteld word, dat ik het heb kunnen laten zien. Ik hou mijn hoofd erbij, de trainer ziet dat, hij stelt me op. Mijn zelfvertrouwen groeit daardoor, ik ga me steeds beter voelen. Ik hoop niet dat het me nog eens overkomt dat ik me zo slecht voel. En als dat wel gebeurt, ik er sneller uitkom. Ik weet nu waar de sleutel ligt."

Assaidi

"Ik dacht: geef mij een bal en ik pingel het hele veld over. Ik heb onderschat wat het betekent als je een jaar niet hebt gevoetbald, maar ik heb er alles aan gedaan. In de zomer trainde ik met een personal coach, ik zat 's ochtends en 's middags in het krachthonk en in die uren daartussen rende ik. Maar eenmaal op het veld verzuurde ik. Daar kwam bij dat we in het begin van het seizoen niet zo goed speelden, waardoor ik mijn acties al zo'n beetje op de middellijn moest inzetten. Dan ben je eerder moe, dan dat je op de rand van het strafschopgebied kunt beginnen. Achteraf ben ik te snel begonnen. Ik viel van de ene in de andere blessure en thuis was het hectisch omdat mijn vrouw op punt van bevallen stond. We besloten de stekker eruit te trekken, zodat ik fit aan de voorbereiding kon beginnen. Maar na een paar weken liep ik een scheurtje in de lies op. Weer drie weken eruit."

Geloof

Quote De trainer, de medische staf en de club hebben nog wat te goed van mij Oussama Assaidi "In die periode heb ik heel veel aan mijn geloof gehad, anders had ik misschien wel gedacht: ik ben 29 jaar, het is goed zo. Volgens mijn geloof moet je de dingen nemen zoals ze zijn. Ik zag dit als een test en ben positief gebleven. Ik ben de trainer dankbaar dat hij vertrouwen in me heeft gehouden, terwijl hij al die tijd niets aan me had. Je hebt trainers die je dan links laten liggen of iets zeggen terwijl je weet dat ze het niet menen, maar de waardering was oprecht. Hij, de mensen van de medische staf en de club hebben nog wat te goed van mij."

