Dubbelslag Soler in kletsnatte en chaotische heuvelrit Ronde van Romandië

Op 22 seconden achterstand won Magnus Cort in de groep favorieten de sprint om de tweede plek, voor Peter Sagan. Wilco Kelderman finishte in diezelfde groep als twaalfde en blijft de best geplaatste Nederlander in het algemeen klassement. De kopman van Bora-Hansgrohe staat zevende op 21 tellen van Soler.



Geletruidrager Rohan Dennis ging in de kletsnatte afdaling van de voorlaatste klim onderuit en is niet meer in de top van het klassement terug te vinden. Zijn Ineos-ploegmaat Geraint Thomas staat nu tweede op 14 seconden van Soler. Richie Porte, eveneens van Ineos, bezet de derde plaats.