Dubbelslag wereldkampioene Lucinda Brand in Hamme: dagzege en leiding klassement

Lucinda Brand heeft de Flandriencross in Hamme gewonnen. De wereldkampioene ging halverwege de wedstrijd op en over landgenote Denise Betsema en won solo. Brand neemt ook de leiding over van Betsema in het klassement van de X2O-trofee.

Het was voor de 32-jarige Brand alweer haar vijfde zege in de X2O-trofee. Alleen de Koppenbergcross, de eerste veldrit van het klassement, won ze niet. Daar werd de wereldkampioene vijfde.

Brand begon met een achterstand van twee seconden in het klassement ten opzichte van Betsema aan de veldrit in Hamme. Bij een sprintje voor bonificatieseconden vroeg in de wedstrijd pakte Brand de volle buit en zo was ze virtueel al leidster in het klassement.

Niet veel later nam Brand afstand van Betsema. Langzaam bouwde ze haar voorsprong uit en de renster van Baloise-Trek Lions kon een dubbelslag vieren in Hamme: de dagzege én de leiding in het klassement van de X2O-trofee. Betsema werd in de sprint om de tweede plaats in de daguitslag nog verslagen door Shirin van Anrooij. Annemarie Worst eindigde als vierde, gevolgd door Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker. De top-zes bestond uit Nederlandse rensters: zevende werd de Belgische Sanne Cant.

Er volgen nog twee crossen in de X2O-trofee: 6 februari in Lille en 13 februari in Brussel.

Volledig scherm Denise Betsema. © BELGA

Brand had na het Nederlands kampioenschap, waar ze achter Marianne Vos zilver pakte, een weekeinde overgeslagen en zoals meer rensters gekozen voor een trainingsstage in warmere oorden. ,,Zeker rond kerst zit je in een ritme van alleen maar wedstrijden. Dan is het best spannend hoe je er weer inzit nadat je een weekend hebt overgeslagen”, vertelde ze na haar zeventiende overwinning van het seizoen.



Brand is een klasse apart dit jaar en had ditmaal achter zich ploeggenote Van Anrooij, die Betsema niet hielp bij haar achtervolging op de koploper. ,,Logisch dat zij het ploegenspel speelt”, vond Betsema, die haar voorsprong in het klassement dankte aan de eerste cross op de Koppenberg. Daarna was Brand al vier keer de sterkste geweest waarin ze langzaam het gat met de koploper had gedicht. Na het WK volgen er nog twee wedstrijden uit de reeks. ,,Het zal niet meevallen tegen Lucinda, ze is in de vorm van haar leven”, erkende Betsema. ,,Ik moet hopen dat mijn vorm nog net iets beter wordt. En dat zij misschien een keer een foutje maakt.”