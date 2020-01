Dubbelspecialist Farah voorlopig geschorst na positieve dopingtest

De 32-jarige tennisser uit Colombia, met dubbelpartner Juan Sebastián Cabal de nummer 1 van de wereldranglijst en winnaars van de laatste twee grand slams Wimbledon en de US Open, testte positief bij een out-of-competitie controle op 17 oktober vorig jaar.



Farah trok zich vorige week terug voor de Australian Open en liet enkele uren later weten dat de ITF hem op de hoogte had gebracht van de positieve test op Boldenona, een anabole steroïde. De tennisser ontkende de verboden stof bewust te hebben genomen. ,,Volgens het Colombiaanse Olympisch Comité wordt deze stof geregeld gevonden in Colombiaans vlees", aldus Farah.



De ITF laat weten dat de tennisser vanaf 21 januari voorlopig is geschorst in afwachting van de definitieve uitspraak.