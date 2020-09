Dubbelspecialist Koolhof verliest supertiebreak met 10-0

Gaviria sprint in Ronde van Toscane naar zesde seizoensze­ge

16 september De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria heeft de 92ste editie van de Ronde van Toscane gewonnen, een Italiaanse eendagskoers. De 26-jarige coureur van UAE-Team Emirates was na een rit over 182 kilometer, met start en finish in Pontedera, de snelste in de eindsprint.