Dubbelspecialist Koolhof wint opnieuw toernooi in aanloop naar Australian Open

Premier League Darts ondergaat ‘meest radicale verande­ring in de geschiede­nis’

De Premier League Darts ziet er dit jaar heel anders uit dan in het verleden. ,,Het is de meest radicale verandering uit de geschiedenis", aldus dartsbond PDC. Het prijzengeld is opgelopen tot een miljoen pond (ongeveer 1,2 miljoen euro).

14 januari