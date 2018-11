Dubbeltitel bij ATP Finals voor Amerikanen Sock en Bryan

Opnieuw fout van Ricardinho afgestraft: ‘Heel frustre­rend’

19:32 ENSCHEDE - Dat uitgerekend uit een corner van FC Twente, in de slotseconden van de eerste helft, Go Ahead Eagles de enige treffer van de middag maakt. Natuurlijk was de matige voorzet van Aitor uit de afgeslagen hoekschop slap en onhandig, maar de treffer mag volledig op het conto van Ricardinho worden geschreven. Uitgerekend de ervaren 34-jarige Braziliaan. ,,Maar fouten maken is menselijk.”