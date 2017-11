Duel van de dag in Heerenveen: Ntab - Verbij

De één heeft een Senegalese vader, de ander een moeder uit Japan. Dai Dai Ntab is extravert en uitgesproken, zie de foto’s in blote bast op zijn Instagram. Kai Verbij rustig en bescheiden, hij werd deels opgevoed met de Aziatische normen en waarden. Beiden zijn 23 jaar en rijden voor het Team Plantina van coach Gerard van Velde. In de laatste rit van de eerste 500 meter staan ze vanavond in Thialf tegenover elkaar.



Het is de regerend wereld- en Europees kampioen sprint (Verbij) tegen de huidige Nederlands kampioen op de kortste afstand, Ntab. Die kan als enige zeggen al eens een World Cup te hebben gewonnen op de 500 meter, vorig seizoen stond hij drie keer op de hoogste trede van het podium. Ntab is de pure sprinter, de 1000 meter is voor hem eigenlijk al aan de lange kant. Terwijl Verbij juist op de kilometer twee keer Nederlands kampioen werd en op die afstand zijn sprinttitels van vorig seizoen veiligstelde.