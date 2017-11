Duel van de dag in Stavanger: Nuis-Verweij

Vorig seizoen zette hij die frustratie om in snelle tijden, Nuis had een abonnement op 1000 meterzeges. Hij won de wereldbeker en de WK afstanden. Koelizjnikov brak zijn seizoen vroegtijdig af, maar is nu weer terug, als ploeggenoot van Verweij. Vorige week won Koelizjnikov de eerste internationale krachtmeting in Thialf, in een nieuw wereldrecord voor laaglandbanen. De verkouden Nuis werd daar nog zieker van; hij had de eerste man willen worden die onder de 1.08 zou duiken in Heerenveen.



Nuis kan in Stavanger revanche nemen, het baanrecord van 1.08,10 staat op naam van Koelizjnikov. Maar zijn stem verried donderdag dat de penicillinekuur nog niet het gewenste effect had. Hij moet eerst zien af te rekenen met Verweij, die bij trainingswedstrijden en op de NK vooral indruk maakte op de 1500 meter. Juist in het Russische team vond hij zijn draai weer. Wat anderen daarvan vinden, maakt op Verweij geen indruk. Hij heeft zijn eigen revanche, in februari op de Olympische Spelen.