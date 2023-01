Duel van FC Twente Vrouwen uitgesteld

Kylian Mbappé blijft verbazen bij PSG: Fransman schrijft clubhisto­rie met unieke prestatie

Kylian Mbappé heeft nog maar eens geschiedenis geschreven. De 24-jarige Franse sterspeler van Paris Saint-Germain werd maandagavond de eerste speler in de clubhistorie met vijf goals in één wedstrijd. Dat gebeurde in de Coupe de France-wedstrijd tegen US Pays de Cassel (0-7).

