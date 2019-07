Duidelijke boodschap voor PSV: Berghuis niet te koop

Door Mikos Gouka



Die wilden meteen duidelijkheid verschaffen en de boodschap ‘Steven Berghuis is niet te koop’ is afgegeven aan de beleidsbepalers uit Eindhoven.



Voor PSV rest eigenlijk maar twee dingen. Of de interesse verleggen naar andere spelers of meteen met een behoorlijk bod op de linkspoot komen waardoor Feyenoord zich alsnog genoodzaakt voelt om aan tafel te schuiven. Berghuis speelt vanavond met Feyenoord in de Kuip tegen het Griekse Panathinaikos. De aanvaller praat deze voorbereiding niet met de media om niet steeds op de interesse van PSV te hoeven ingaan.