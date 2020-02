Duim kan weer omhoog voor Lammertink

Lammertink, aan het eind van het afgelopen jaar overgekomen van Roompot-Charles, ging onlangs onderuit tijdens een trainingstocht in de buurt van het Spaanse Alicante. Daarbij werd de linkerduim van de 29-jarige coureur ontwricht, nadat hij ten val was gekomen in een natte bocht van een afdaling.

Een valse start dus van het nieuwe jaar bij een nieuwe werkgever. De duim moest een paar dagen in het gips, om zo beter te kunnen herstellen. Lammertink kon vervolgens nog wel mee met de ploeg op trainingskamp naar Benidorm, maar de eerste koersen moest hij passen.

‘Goed genoeg’

De Trofeo Playa de Palma-Palma eerder deze maand was nog vooral een trainingskoers, waarin Lammertink na 160 kilometer als 35ste over de streep kwam. De Ronde van Murcia, ook wel de Vuelta Ciclista a la Región de Murcia geheten, wordt zijn eerste ‘echte’ wedstrijd. De duim is goed genoeg om weer te kunnen koersen, laat Lammertink weten.

Ruta del Sol