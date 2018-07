Bordeaux wil Bergwijn, Thy naar Turkse promovendus

De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode, nu ook de Europese topclubs zich serieus op de markt begeven. Nog ruim zes weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

PSV wil minimaal 20 miljoen euro voor Bergwijn

Steven Bergwijn heeft zich bij verschillende clubs in het buitenland in de belangstelling gespeeld. Nu zou volgens Franse media Girondins de Bordeaux de twintigjarige aanvaller uit Amsterdam willen overnemen. PSV heeft een prijs van meer dan 20 miljoen euro op het nog drie jaar lopende contract van Bergwijn geplakt en geeft daarmee een duidelijk signaal af.



Bergwijn zei onlangs nog dit seizoen bij PSV te willen blijven. Bordeaux start donderdag met de Europa League-campagne en staat op het punt om sterspeler Malcom te verkopen. AS Roma en FC Barcelona strijden om de handtekening van de Braziliaanse vleugelaanvaller.

Heracles neemt verdedigend talent over van Schalke 04

Heracles Almelo heeft de jonge verdediger Lennart Czyborra vastgelegd. De negentienjarige Duitse jeugdinternational komt over van FC Schalke 04 en tekent in Almelo een contract voor drie seizoenen. Technisch manager Mark-Jan Fledderus noemt Czyborra een groot talent. ,,Hij heeft indruk gemaakt in de jeugdopleiding van Schalke 04 en heeft ook al in nationale jeugdelftallen van Duitsland gespeeld. Met zijn komst hebben we de positie linksachter nu dubbel bezet en daarmee naar wens ingevuld'', zegt hij.

NAC mengt zich in de strijd om Veerman

In de zoektocht naar een centrumspits is NAC onlangs uitgekomen bij Henk Veerman van Heerenveen. Volgens ingewijden heeft technisch directeur Hans Smulders navraag gedaan naar de inhoud van het contract van de 27-jarige speler. Voorlopig is het bij polsen gebleven en heeft NAC niet doorgezet.



De gewilde Veerman kan rekenen op interesse van meerdere eredivisieclubs. Heerenveen zou voor Veerman een bedrag tussen de drie en vijf ton verlangen. Een jaar geleden ketste een overgang naar FC Utrecht af op een ton, Heerenveen vroeg destijds 800.000 euro voor de twee meter lange Volendammer. Omdat het contract van de aanvaller in 2019 afloopt, is de vraagprijs logischerwijs omlaag gegaan. Utrecht heeft deze periode geen bod op Veerman maar wordt nog wel gezien als een interessante speler.



Volgens zaakwaarnemer Henk Timmer hebben vijf clubs zich gemeld voor de spits, veelal eredivisieclubs.

Thy kiest voor Turkse promovendus

De Duitse aanvaller Lennart Thy (26) heeft een tweejarig contract getekend bij Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dat vorig seizoen via de play-offs promoveerde naar de Turkse Süper Lig. Thy komt over van Werder Bremen, dat hem transfervrij naar Turkije liet vertrekken. Thy speelde vorig seizoen op huurbasis bij VVV-Venlo, waar hij tot acht doelpunten en zes assists in 34 wedstrijden kwam. De Duitser maakte vooral indruk toen hij in maart de uitwedstrijd tegen PSV liet schieten om bloed af te staan aan een leukemiepatiënt om zo een stamceltransplantatie mogelijk te maken.

Southampton verhuurt Boufal aan Celta

Drievoudig Marokkaans international Sofiane Boufal (24) speelt het komende seizoen op huurbasis voor het Spaanse Celta de Vigo. Boufal werd in de zomer van 2016 voor 18,7 miljoen door Southampton weggekocht bij Lille, maar na vier goals en drie assists in 59 wedstrijden laat de club uit het zuiden van Engeland de grillige buitenspeler nu gaan. Celta de Vigo heeft een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst.

Valencia koopt Italiaanse rechtsback van Sporting

Valencia heeft de Italiaanse rechtsback Cristiano Piccini (25) voor 8 miljoen euro overgenomen van Sporting Lissabon. De Portugese topclub nam Piccini vorig jaar nog voor 2,87 miljoen euro over van Real Betis. Eerder speelde Piccini in eigen land voor Livorno en Fiorentina. Hij tekende bij Valencia, vorig seizoen derde in La Liga en dit seizoen dus weer uitkomend in de Champions League, een contract voor vier seizoenen.

FC Barcelona verhuurt Douglas aan Sivasspor

De Braziliaanse rechtsback Douglas (27) wordt het komende seizoen door FC Barcelona verhuurd aan Sivasspor, vorig seizoen de nummer zeven van de Turkse Süper Lig. Douglas werd in de zomer van 2014 voor 4 miljoen euro overgenomen van de Braziliaanse topclub São Paulo, maar kwam tot op heden pas tot acht wedstrijden bij FC Barcelona. Hij werd de afgelopen twee seizoenen al verhuurd aan Sporting Gijón en Benfica, maar ook in Portugal kwam hij afgelopen seizoen tot slechts zeven wedstrijden in alle competities. Douglas staat nog een jaar onder contract bij FC Barcelona. Douglas wordt bij Sivasspor teamgenoot van zijn landgenoot Robinho.

Kaapt FC Barcelona Malcom weg voor AS Roma?

Fans van AS Roma hebben gisteravond tevergeefs staan wachten op de Braziliaanse vleugelaanvaller Malcom. De club uit Rome had bekendgemaakt dat er een akkoord was met Girondins de Bordeaux over de 21-jarige Braziliaan, maar Malcom kwam helemaal niet opdagen in de Italiaanse hoofdstad.



FC Barcelona zou maandagavond bij Bordeaux een hoger bod hebben neergelegd dan de naar verluidt 37 miljoen euro die AS Roma had geboden. De Franse club heeft Malcom daarom voorlopig niet naar Rome laten gaan voor de medische keuring.

De nieuwe doelman van AS Roma, de Zweedse keeper Robin Olsen (28), arriveerde maandag wel in de Italiaanse hoofdstad. De 1,98 meter lange doelman komt over van FC Kopenhagen. Hij wordt bij AS Roma de opvolger van de Braziliaanse keeper Alisson Becker, die vorige week voor zo'n 70 miljoen euro naar Liverpool vertrok.

