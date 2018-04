Duits tennisdubbel krijgt Valencia stil

Uitschakeling dreigt voor Ravijn

6 april NIJVERDAL - Voor de waterpolosters van Het Ravijn lijkt de kwartfinale het eindstation te worden van de strijd om de landstitel. De Nijverdalse ploeg verloor in eigen huis de eerste wedstrijd tegen UZSC met 10-9. Morgen is de tweede wedstrijd in Utrecht. Alleen bij winst van Het Ravijn is er zondag in Nijverdal een derde en beslissende wedstrijd.