Duitse bekerfinale voor Oldenzaalse volleybalster Lohuis

De Oldenzaalse Lohuis (23) is bezig aan haar eerste seizoen voor de regerend Duits kampioen Allianz MTV Stuttgart. De international, overgekomen van USC Münster, versloeg in de halve finale SSC Schwerin, de huidige bekerhouder. De beslissing viel na een heuze triller in de tiebreak. Na 17-25, 25-23, 19-25 en 25-19 moest de vijfde set de finalist opleveren. Die werd door de thuisploeg van Lohuis benut.