Duitse bond door het stof na korte vlucht naar Bazel

Nations LeagueHet management rond het Duitse voetbalelftal moet in de toekomst meer nadenken over vraagstukken als milieu en duurzaamheid. Dat zei Oliver Bierhoff, één van de directeuren van de nationale bond.

Er is kritiek omdat de selectie voor de korte reis naar Zwitserland (260 kilometer van Stuttgart naar Bazel) voor een wedstrijd in de Nations League het vliegtuig nam en niet de bus.

Het leidde in het land tot de nodige discussies. ,,Dat hadden we ons moeten realiseren”, zegt Bierhoff.

,,Het is voor ons een belangrijke les voor de toekomst. We willen de kritiek daarom ook niet negeren. Het is belangrijk dat we meer rekening houden met zaken die leven in de samenleving.”



De beslissing om het vliegtuig te nemen, had volgens Bierhoff ook met de problematiek rond corona te maken.

,,We hebben lang nagedacht over de vraag wat met het oog op de pandemie het veiligst was. Om alle protocollen zo goed mogelijk te kunnen naleven, was het in dit geval volgens ons toch de beste keus om het vliegtuig te nemen.”

Duitsland speelde in Bazel met 1-1 gelijk tegen de Zwitsers.