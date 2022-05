Duitse media melden akkoord Mazraoui en Bayern, Heerenveen wint keepersstrijd van Cambuur

Sem Steijn neemt in Breda revanche voor bij NAC vertrokken vader Maurice

Een pittig play-off-duel tussen NAC en ADO Den Haag is in Breda in een 1-2 overwinning voor de bezoekers geëindigd. In de blessuretijd van de heenwedstrijd van de eerste ronde van de nacompetitie bracht Sacha Komljenovic de Haagse supporters in extase.

10 mei