Duitse politie onderzoekt in auto filmende Ribéry

De 35-jarige dribbelaar, die evenals Arjen Robben voor een jaar kan bijtekenen bij de Duitse kampioen, zette deze week twee videofilmpjes van een ritje in zijn Lamborghini Aventador SV Roadster online. De bolide heeft een topsnelheid van 351 kilometer per uur en kost een slordige 500.000 euro.

Ribéry had het zichtbaar naar zijn zin op de beelden, maar beging één fout: hij maakte de opnames zelf met zijn mobiele telefoon terwijl hij achter het stuur aan het rijden was en dat is ook in Duitsland verboden. Het Duitse boulevardblad Bild legde de pikante kwestie neer bij het Openbaar Ministerie in München. De Duitse justitie kondigde desgevraagd meteen een onderzoek aan naar het gevaarlijke verkeersgedrag van Ribéry.