Duitse professor: ‘In tijden van crisis lopen contracten niet op 30 juni af’

Overal in Europa buigen de voetbalbonden en de clubs zich dezer dagen over het restant van de competities. In Nederland staat dinsdag een spoedoverleg op de rol. En bij alle scenario’s die op tafel komen, staat één ding vast: de competities moeten op 30 juni afgelopen zijn, want dan lopen de voetballers met aflopende verbintenissen uit hun contracten. Bij FC Twente hebben 18 spelers op 1 juli geen contract meer, bij Heracles zelfs 20.

Andere kijk op contract

Maar Philipp Fischinger, professor burgerlijk recht, arbeidsrecht, handels- en handelsrecht en sportrecht aan de Universiteit van Mannheim, bestrijdt die visie. Hij is ervan overtuigd dat de contracten na 30 juni van toepassing kunnen zijn, zo laat hij in een interview met het Duitse voetbaltijdschrift Der Kicker weten. De advocaat wijst daarin naar een passage uit het modelcontract van de Duitse voetbalbond. Volgens hem is er door het Coronavirus sprake van ‘een verstoorde zakelijke basis’ en dat geeft een andere lading aan de bestaande verbintenissen. „Daardoor eindigen de arbeidsovereenkomsten niet op 30 juni, maar lopen ze door tot het einde van het seizoen”, zegt hij. „In de standaardcontracten staat dat het geldig is tot 30.6.2020 (einde seizoen 2019/2020). Deze toevoeging laat zien dat de wil van de contractpartijen erop gericht is de speler voor het hele speljaar in te huren.”

Concreet houdt dat volgens hem in dat het voor clubs in deze tijd van crisis ‘niet redelijk is van de oorspronkelijke overeenkomst uit te gaan’.