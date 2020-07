Duitse schaatsbond is helemaal klaar met bondscoach Erik Bouwman

De in financiële problemen geraakte DESG kiest in september een nieuwe voorzitter. Grosse is kandidaat en heeft beloofd een nieuwe hoofdsponsor mee te brengen als hij de functie krijgt. Over de toekomst van technisch directeur Matthias Kulik kon Grosse nog niets zeggen, maar duidelijk is dat de sfeer binnen de bond niet goed is. ,,De technisch directeur heeft het nog niet nodig gevonden om met mij te praten", zei Grosse. "Ik richt me op mijn werk en wil hier iets opbouwen.”



Bouwman was drie jaar werkzaam voor de Duitse schaatsbond, sinds vorig jaar als bondscoach van de langebaanschaatsers.