Duitse tennisser geschorst voor gokken

video Wout Brama: “Leek wel alsof Cristiano Ronaldo in de Veste was aangekomen”

17 augustus ENSCHEDE – FC Twente kende vrijdagavond een uitstekend begin van de competitie. De ploeg won in een vrijwel volle Grolsch Veste met 2-1 van Sparta. In het Enschedese stadion werd de naam van Wout Brama constant gescandeerd door het publiek. ,,Het is heel leuk als je door het publiek gewaardeerd wordt.”