Duitse tennissters verrassen Wit-Rusland

Tsjechië versloeg Zwitserland met 3-1. Na drie enkelspelen was de ontmoeting in Praag al beslist. Petra Kvitova haalde twee punten binnen voor Tsjechië, dat de Fed Cup liefst vijf keer won in de afgelopen zeven jaar. In de halve finale is Duitsland de tegenstander. Frankrijk treft de Verenigde Staten of Nederland.