Duitser Levy pakt keirintitel op EK baanwielrennen

volleybal Eurosped verslaat Set-Up'65 bij eerste wedstrijd in Vroomshoop

17:27 VROOMSHOOP - De volleybalsters van Eurosped hebben hun eerste wedstrijd in sporthal Het Punt in Vroomshoop gewonnen. De Twentse derby tegen Springendal Set-Up'65 eindigde in een 3-2 zege voor de thuisploeg.