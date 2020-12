Dumfries denkt dat extra rust gaat helpen tegen Granada: ‘Was tijd voor andere mindset’

Denzel Dumfries speelt morgenavond met PSV in Granada een van de grotere wedstrijden tot nu toe in zijn carrière. De aanvoerder moet met zijn club een goed resultaat zien te boeken in het duel met de Spanjaarden om uitzicht te houden op overwintering in de Europa League. ,,Dat is een van de doelen die we ons voorafgaand aan het seizoen gesteld hebben.”

Tegen zijn natuur in begon hij afgelopen weekend op de bank. ,,Ik moest even een andere mindset zien te krijgen”, zei hij met een lach. Dumfries miste - behoudens corona - nog nooit een wedstrijd om fysieke redenen bij PSV. Wel werd hij in het bekertoernooi in seizoen 2018-2019 aan de kant gehouden en dat ging meteen mis. Dit weekend liep het tegen Sparta goed af voor PSV en viel hij kort voor tijd nog in. ,,Het was de juiste tijd om rust te nemen en te herstellen”, zei de captain van PSV bij de persconferentie van zijn club in het stadion van Granada. ,,Ik voel me fris en gemotiveerd en het is een verschil. We moeten soms herstellen omdat we enorm veel wedstrijden spelen.”

Details

Het eerste duel met Granada verloor PSV in eigen huis met 1-2. Wat heeft Dumfries ervan geleerd? ,,We hadden toen voor rust controle en we leidden. Daarna zijn we op kleine details, bijvoorbeeld bij standaardsituaties, afgetroefd. Dat moeten we nog beter op orde hebben.”

Voor PSV was er deze week nog een opkikker, omdat Cody Gakpo zijn contract verlengde. ,,Heel mooi. Ik ben trots op hem en voor de club is het belangrijk.” Op zijn eigen beslissing heeft het geen invloed, gaf hij aan. PSV wil Dumfries, die nu nog tot medio 2023 vastligt, ook nog een of twee jaar extra aan boord hebben.

Volledig scherm Roger Schmidt in Granada. © BSR Agency

Trainer Roger Schmidt weet dat PSV in Spanje moet zien te winnen om alles in eigen had te houden. ,,We zullen daarvoor nog beter op de details moeten letten. Spaanse teams zijn tactisch erg sterk, blijkt telkens weer. Wij komen hier in elk geval om te winnen.”

PSV mist ten opzichte van de vorige wedstrijd alleen Mauro Júnior, die niet fit in Eindhoven is achtergebleven. Schmidt spaarde afgelopen weekend tegen Sparta een groot deel van zijn ploeg en staat nog steeds honderd procent achter die beslissing. ,,We moesten het nu doen. Ik lees geen kranten. Nee, echt niets. En ik kijk ook geen televisie wat anderen daarvan vinden”, zei hij desgevraagd.

De coach geeft aan niet te willen 'zeuren’, maar gewoon verstandig te willen handelen. ,,Uiteindelijk moet ik mijn eigen lijn kunnen volgen en in overleg met mijn staf bepalen wat wel en niet verstandig is. We hebben een moeilijke en speciale tijd nu, waarbij ik steeds de situatie van mijn spelers moet afwegen. Ik moet als trainer ook goed zorgen voor mijn spelers. Dit was het moment om deze stap te zetten.”



Aan elkaar gewaagd

Schmidt verwacht een open wedstrijd in Granada en denkt dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Is het de belangrijkste pot onder zijn leiding? ,,De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste”, zegt Schmidt. ,,Maar natuurlijk is dit een belangrijke. Ook de duels om ons te kwalificeren voor de Europa League-groepsfase voelden als wedstrijden waar de boog gespannen stond. We willen door en gaan dus voor de winst.”