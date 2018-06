Dumoulin geeft op in Hammer Series: 'Ik ben moe'

,,Ik ben moe, het valt tegen'', zei de Limburger al voor de start van de klimkoers. ,,Het zal best leuk worden, maar ook heel zwaar. Ik vrees dat ze vanaf het begin vol gas gaan.'' Dat gebeurde ook, waardoor de kopman van Team Sunweb al snel besloot de koers te verlaten. Zijn teamgenoot Sam Oomen ging ondanks een val op het kletsnatte asfalt wel door. Dumoulin had Sunweb vorig jaar, bij de eerste editie van de Hammer Series, de tweede plek bezorgd op het klimonderdeel.



De renners moesten vandaag elf rondes van 7 kilometer afleggen, met steeds de beklimming van de Vaalserberg. Na iedere ronde kregen de eerste tien renners punten. In de vierde, achtste en elfde ronde waren er dubbele punten te verdienen. Bahrain-Merida pakte met overmacht de winst in Vaals. Met de Italiaan Sonny Colbrelli en vooral de jonge Mark Padun uit Oekraïne als gangmakers reed die ploeg liefst 1371 punten bij elkaar. LottoNL-Jumbo, met Koen Bouwman en Pascal Eenkhoorn als blikvangers, werd vijfde (598). Team Sunweb eindigde met 401 punten als zevende.



Morgen is het tweede onderdeel, de sprintkoers. Die gaat over acht rondes van 12,4 kilometer in en om het Bike Park in Sittard, dat vernoemd is naar Dumoulin. De Limburger doet daar niet aan mee. Ook in de sprintkoers zijn punten te verdienen. Het klassement bepaalt de startvolgorde voor de afsluitende ploegenachtervolging van zondag.