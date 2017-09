Dumoulin grijpt eerste Nederlandse wereldtitel tijdrijden: 'Fantastische dag'

Dumoulin was oppermachtig. Het verschil met de nummer twee, de Sloveen Primoz Roglic, bedroeg 57 seconden. Het brons was voor de Brit Chris Froome.



Dumoulin is de eerste Nederlandse wielrenner die bij de mannen wereldkampioen tijdrijden wordt. De titelstrijd wordt gehouden sinds 1994. Eerder veroverden Stef Clement (2007) en Dumoulin zelf (2014) een bronzen medaille.



,,Ik kan het niet geloven. Dit is echt fantastisch. Ik had echt een fantastische dag. Ik voelde me echt heel goed. Toen begon het te regenen, waardoor ik voorzichtig moest zijn in de bochten, zeker op de klim. Ik had verwacht dat het droog zou blijven," zei Dumoulin na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel.



,,Gisteren maakte ik de beslissing om de klim te doen op mijn tijdritfiets. Dat bleek een goede beslissing. Het voelt fantastisch om hier de dubbel te pakken, nadat we eerder met Team Sunweb. Misschien was vandaag minder verrassend omdat ik een van de favorieten was, maar dat maakt het ook moeilijker. Of ik vanavond ga feesten? Zeker, maar ik blijf ook gefocust op de wegrit."