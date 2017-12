Dumoulin hakt knoop door en gaat naar de Giro

Tom Dumoulin zal in 2018 zijn eindzege in de Giro d'Italia verdedigen. De 27-jarige Limburger van Team Sunweb, die dit jaar de Giro won, beslist pas na de Italiaanse etappekoers of hij daarna ook de Tour de France rijdt. Dat maakte een woordvoerder van zijn ploeg bekend.

Dumoulin won afgelopen jaar op weergaloze wijze de Giro. Hij was daarmee de eerste Nederlander die de Giro won. Hij werd daardoor ook uitverkoren als Sportman van het Jaar.

Dumoulin vertelde vorige maand bij de presentatie van het parcours van de Giro dat hij voor zichzelf al had besloten wat zijn doel wordt in 2018. ,,Ik weet het al, maar ik ga het nu niet zeggen'', zei de kopman van Sunweb, die dit jaar als eerste Nederlander de Giro won. De Ronde van Italië telt komend jaar iets meer dan 44 tijdritkilometers, minder dan in de Tour de France. Daarin gaan 66 kilometer tegen de klok, waarvan 35 in een ploegentijdrit. Dumoulin legde dit jaar met een uitmuntende tijdrit de basis voor zijn eindzege. Hij verzekerde zich op de slotdag van de roze trui in de chronorit naar Milaan.

,,Ze zijn allebei mooi en allebei niet perfect voor mij'', zei Dumoulin eind november over de rittenschema's van de Giro en de Tour. ,,Ik vond al dat in de Tour te weinig tijdritkilometers zitten, in de Giro zijn het er minder, minder ook dan ik gehoopt had. Maar er liggen ook mooie uitdagingen in beide rondes.''

Nu is duidelijk geworden dat Dumoulin in ieder geval in Italië weer voor de eindzege gaat. De Giro start op 4 mei met een korte tijdrit door Jeruzalem, gevolgd door twee ritten in Israël. De eerste van acht aankomsten bergop ligt in de zesde etappe tegen de flanken van de Etna. In de veertiende etappe volgt de aankomst op de beruchte Monte Zoncolan. In de slotweek, meteen na de derde rustdag, is de lange individuele tijdrit over 34,5 kilometer. De slotrit voert op 27 mei door Rome.

Voor Thijs Zonneveld, wielerjournalist van deze krant, lijkt het de meest logische keuze. Toch zal volgens hem ook het mentale deel een rol spelen, want in de Giro is alleen winnen genoeg.