Dumoulin, Kruijswijk en Groenewegen tonen nieuwe outfit

De ploeg van onder anderen Dumoulin, Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en Primoz Roglic toont zich vrijdag officieel aan het publiek bij de ploegenpresentatie. Dan wordt ook bekend wie de kopmannen worden in de Tour en Giro. Dumoulin was de afgelopen jaren de belangrijkste renner van Team Sunweb, maar verliet de ploeg na een teleurstellend seizoen. In 2017 veroverde hij de roze trui in de Giro.



Gisteren werd al bekend dat Kruijswijk de kopman van Jumbo-Visma wordt tijdens de Vuelta. De Brabander hoopt daar de opvolger van ploeggenoot Roglic, die dit seizoen de Ronde van Spanje wist te winnen. De start is op vrijdag 14 augustus in Utrecht, de finish op zondag 8 september zoals gebruikelijk in Madrid. ,,Ik ga als kopman naar de Vuelta dit jaar en daar kijk ik wel naar uit”, vertelde Kruijswijk gisteren. ,,Ik zie het gewoon weer als een mooie kans om te proberen in de Vuelta op het podium te komen. Het afgelopen jaar heb ik helaas vroegtijdig de Vuelta moeten verlaten. Daarvoor zat ik er dichtbij. Het is voor mij weer een goede kans om op het podium te komen in een grote ronde.’’