Dumoulin over dopingzaak: ‘Ik was superboos en ben superboos’

Preidler bekende in de Oostenrijkse dopingzaak het gebruik van bloeddoping, maar zei dat hij daar pas in 2018 mee is begonnen. Toen reed hij niet meer voor Sunweb, maar voor Groupama-FDJ. ,,Maar zo’n jongen kun je niet meer op zijn blauwe ogen geloven”, zegt Dumoulin. ,,Ik ook niet. Ik hoop dat hij bij ons clean was. Dat is het enige wat ik kan doen.”