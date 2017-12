Dumoulin, Schippers en Oranje Leeuwinnen vallen in de prijzen op Sportgala

De coach van het jaar is schaatscoach Jac Orie. Hij won de prijs in 2003 al eens eerder. ,,Ik wil alle schaatsers en alle mensen op de achtergrond in de schaatswereld bedanken."



De schaatscoach van Lotto-Jumbo kreeg de prijs in de RAI in Amsterdam uit handen van Pieter van den Hoogenband. In 2017 leek geen maat te staan op de pupillen van Orie. Sven Kramer werd voor de negende keer wereld- en Europees kampioen allround en won ook de 5.000 en de 10.000 meter op de WK afstanden.



Bij dat toernooi op de olympische baan van Gangneung sleepten de schaatsers van Lotto-Jumbo zelfs alle individuele wereldtitels in de wacht bij de mannen. Behalve Kramer waren ook Smeekens (500 meter) en Kjeld Nuis (1.000 en 1.500 meter) de beste.