Dumoulin slaagt voor eerste echte test, Wellens wint in Caltagirone

Door Thijs Zonneveld



In een chaotische, hypernerveuze finale is Tim Wellens de beste. Hij wint voor Michael Woods en de Lotto-Jumbo-Italiaan Enrico Battaglin. Het is voor Wellens en zijn Lotto-Soudal-ploeg de beloning voor een dag lang werken. En het is ook de bevestiging van de vorm die hij het hele seizoen al tentoonspreidt.



Tom Dumoulin slaagt voor de test. Hij weet een valpartij te ontwijken op zes kilometer van de streep en houdt daarna stand van voren. Hij verliest een paar seconden op Wellens (en vooral op Simon Yates), maar hij wint tijd op veel andere klassementsrenners, waaronder Chris Froome. De Brit lijkt niet in zijn beste doen - wellicht mede door toedoen van de valpartij bij de verkenning van de openingstijdrit in Jeruzalem.



In het algemeen klassement blijft Dumoulin tweede, op één seconde van de Australiër Rohan Dennis. Chris Froome verloor 23 seconden op ritwinnaar Wellens en moest 16 seconden toegeven op Dumoulin.