Dumoulin stijgt plek door slechte dag Froome, ritzege Quintana

Waar Froome moest passen, kreeg Dumoulin geletruidrager Geraint Thomas maar niet uit zijn wiel. De renner uit Wales, als meesterknecht van Froome naar de Tour gekomen, sprong in het zicht van de finish zelfs nog weg bij Dumoulin en Primoz Roglic en greep zo kostbare bonificatieseconden. Het verschil met Dumoulin liep op naar 1 minuut 59.



Er volgt vrijdag nog een bergrit en zaterdag een tijdrit om verschil te maken. ,,Thomas is gewoon de beste op dit moment. Daar is voor mij nu niets aan te doen", reageerde Dumoulin bij het uitfietsen. ,,Ik kan niet anders dan tevreden zijn."



De alternatieve startopstelling, met net als in de motorsport de beste coureurs vooraan geposteerd, viel in het water. Zoals verwacht gingen de aanvallers en niet de klassementsmannen ervandoor en hield de Skyploeg de controle over het peloton. De Est Tanel Kangert mocht op avontuur gaan, gevolgd door onder anderen de Fransman Julian Alaphilippe.



Vanuit de groep-Dumoulin ging op de slotklim Quintana in de aanval. Dat lieten de klassementstoppers nog toe, maar toen Primoz Roglic ging, was Froome als enige mee in het wiel van de Sloveen. Het duurde even maar Dumoulin sloot weer aan bij het tweetal, met Thomas in zijn kielzog. Op ruim 8 kilometer onder de top was het avontuur van Kangert voorbij. Quintana en de Pool Rafal Majka namen de kop over, met de Ier Daniel Martin in aantocht. Niet veel later ging Quintana in zijn eentje op jacht naar de ritwinst.



Daarachter moest Froome lossen toen Dumoulin versnelde. Thomas kon wel volgen en in de slotmeters nog wegrijden bij zijn voornaamste concurrent. Behalve Froome, die 43 seconden toe moest geven op Dumoulin en 52 op Thomas, behoorden Romain Bardet, Mikel Landa en Jakob Fuglsang tot de verliezers van de dag. De nummers 5, 6 en 9 van het klassement verloren minuten. Steven Kruijswijk kon lang met de besten mee en steeg naar de zesde plaats in het klassement.